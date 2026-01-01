Главный тренер Ливерпуля Арне Слот поделился ожиданиями от поединка 20 тура АПЛ против Лидса. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Тренер чемпиона Англии вспомнил предыдущую встречу обеих команд на «Элланд Роуд», позволив Лидсу избежать поражения на родном поле.

У нас бывают взлеты и падения, поэтому мы должны это принять. Главное, что я извлёк из этого, это то, что мы много, или даже больше, боролись, когда они перешли на четверку, начав играть 4-3-3 в последние 20 минут игры. Именно тогда они забили свои голы.

Первый гол был результатом вмешательства VAR, но второй гол был действительно хорошим. Третий гол был забит с помощью стандарта. Но мы больше боролись, когда они играли в 4 защитника, чем когда играли в 5. Я обязательно проанализирую оба варианта, но особенно когда они перешли на 4-4-2, - сказал Слот.