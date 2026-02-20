Главный тренер Ливерпуля Арне Слот поделился ожиданиями от выездного матча Премьер-лиги против Ноттингем Форест. Встреча состоится в воскресенье, 22 февраля, начало в 16:00 по киевскому времени.

Недавно "Лесники" сменили тренера — команду возглавил Витор Перейра. Под его руководством Ноттингем уже успел одержать уверенную победу над Фенербахче в Лиге Европы со счетом 3:0.

Это усложняет ситуацию. У нас есть только этот вечер, чтобы понять, какие изменения внесет новый тренер. Хорошо, что у Ноттингем Форест был этот матч против Фенербахче, и замечательно, что Витор Перейра в прошлом сезоне работал в АПЛ. В первом круге нам было очень непросто против Ноттингема, — отметил Слот на пресс-конференции.

После текущего тура Ливерпуль занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, тогда как Ноттингем Форест находится на 17-й позиции.