Смирились с вылетом от ПАОК? Динамо не будет переносить матч второго тура УПЛ.
Ранее киевляне отложили стартовый поединок чемпионата Украины с Левым Берегом
около 4 часов назадПодписаться в
Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила календарь второго тура чемпионата Украины сезона 2026/27. Стали известны даты и время начала всех восьми матчей игрового дня. Об этом сообщила пресс-служба киевского Динамо.
В рамках второго тура Динамо проведет выездной матч против ровенского Вереса. Встреча запланирована на воскресенье, 9 августа, и начнется в 18:00.
Таким образом, киевский клуб фактически подтвердил, что не будет использовать право на перенос двух из трех стартовых матчей чемпионата в этом туре. Такую возможность получили украинские команды, которые участвуют в еврокубках.
Второй тур УПЛ
8 августа, суббота
- Черноморец – Колос, 13:00
- Левый Берег – Кудривка, 15:30
- Буковина – Оболонь, 18:00
9 августа, воскресенье
- Заря – Кривбасс, 13:00
- Эпицентр – Шахтер, 15:30
- Верес – Динамо, 18:00
10 августа, понедельник
- Полесье – Харьков, 15:30
- Карпаты – ЛНЗ, 18:00
Напомним, в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы Динамо потерпело поражение от греческого ПАОК (2:3). Неудачный результат существенно усложнил киевской команде задачу по выходу в следующий раунд турнира.