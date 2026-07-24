Сергей Разумовский

Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила календарь второго тура чемпионата Украины сезона 2026/27. Стали известны даты и время начала всех восьми матчей игрового дня. Об этом сообщила пресс-служба киевского Динамо.

В рамках второго тура Динамо проведет выездной матч против ровенского Вереса. Встреча запланирована на воскресенье, 9 августа, и начнется в 18:00.

Таким образом, киевский клуб фактически подтвердил, что не будет использовать право на перенос двух из трех стартовых матчей чемпионата в этом туре. Такую возможность получили украинские команды, которые участвуют в еврокубках.

Второй тур УПЛ

8 августа, суббота

Черноморец – Колос, 13:00

Левый Берег – Кудривка, 15:30

Буковина – Оболонь, 18:00

9 августа, воскресенье

Заря – Кривбасс, 13:00

Эпицентр – Шахтер, 15:30

Верес – Динамо, 18:00

10 августа, понедельник

Полесье – Харьков, 15:30

Карпаты – ЛНЗ, 18:00

Напомним, в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы Динамо потерпело поражение от греческого ПАОК (2:3). Неудачный результат существенно усложнил киевской команде задачу по выходу в следующий раунд турнира.