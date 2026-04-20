Сергей Разумовский

Сначала европейское и украинское информационное пространство всколыхнула новость, что Виктор Орбан проиграл парламентские выборы в Венгрии и вскоре покинет кресло премьер-министра. На этом фоне иронично выглядит сообщение о его футбольном однофамильце.

Нападающий Вероны Гифт Орбан оказался в центре неприятного инцидента после матча Серии А против Милана, который закончился поражением его команды со счётом 0:1. Событие произошло на парковке возле стадиона Бентегоди сразу после финального свистка.

🚨🚨 مهاجم هيلاس فيرونا غيفت أوربان، بعد الهزيمة أمام ميلان، كان متوترًا جدًا ورفض التوقف مع الجماهير لالتقاط الصور، لكن أحد المشجعين قام بضرب سيارته، مما دفع المهاجم النيجيري إلى النزول من السيارة والدخول في شجار معه والاعتداء عليه 🫣🔥🟨🟦🇮🇹🇳🇬#SerieA 🇮🇹 #SerieAEnilive 🇮🇹… pic.twitter.com/Zasc6oakjb — Arte Del Calcio (@ArteDelCalcio) April 19, 2026

По имеющейся информации, между футболистом и группой болельщиков возник конфликт. Ситуация обострилась после того, как один из фанатов ударил по автомобилю игрока. После этого Орбан вышел из машины, и словесная перепалка переросла в драку.

На фоне резонанса вокруг инцидента Верона выступила с официальным заявлением. В клубе подчеркнули, что дистанцируются от произошедшего и осуждают любые проявления насильственного поведения. Также в заявлении указано, что клуб продолжит собирать и анализировать всю доступную информацию по этому случаю.

Эта история произошла в очень напряжённое для Вероны время сезона. Команда находится на предпоследнем месте в турнирной таблице Серии А и имеет чрезвычайно сложное положение в борьбе за выживание. За пять туров до окончания чемпионата команде нужно отыграть десять очков, чтобы избежать вылета.

