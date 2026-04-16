Сергей Разумовский

В валлийском Рексеме состоялась жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы-2026 среди сборных U-19. Юношеская сборная Украины, которую возглавляет Дмитрий Михайленко, попала в группу B, сообщила пресс-служба УАФ.

Соперниками сине-желтых на групповом этапе станут сборные Хорватии, Сербии и Италии. Финальная часть турнира пройдет в Уэльсе с 28 июня по 11 июля 2026 года. Согласно регламенту, в полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Кроме борьбы за титул чемпиона Европы, турнир будет иметь также важное отборочное значение. По его итогам сильнейшие сборные континента получат путевки на чемпионат мира-2027 среди команд U-20, который примут Азербайджан и Узбекистан (важно выйти в полуфинал).

Напомним, что путевку в финальную стадию Евро-2026 сборная Украины завоевала благодаря победе в своей отборочной группе, где опередила Казахстан, Северную Ирландию и Румынию.

Ранее сообщалось, что сборная Украины может провести июньский сбор в Украине.