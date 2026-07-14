Сергей Разумовский

Кривбасс рассматривает возможность усиления атакующей линии 23-летним венесуэльским нападающим Брайаном Алькосером. По информации «Бий-бежи», криворожский клуб проявляет предметный интерес к футболисту, который имеет опыт выступлений в чемпионатах Южной Америки и ранее привлекался в национальную сборную Венесуэлы.

Права на Алькосера в настоящее время принадлежат уругвайскому клубу Бостон Ривер. В то же время последний год форвард провёл в Венесуэле, где выступал за Депортиво Ла Гуайра. Именно в этом клубе нападающий получал игровую практику и продолжал выступать на взрослом уровне после предыдущих этапов своей карьеры.

По данным портала Transfermarkt, ориентировочная рыночная стоимость Брайана Алькосера составляет 50 тысяч евро. Такая сумма делает игрока относительно доступным вариантом для потенциального трансфера, особенно с учётом его возраста, международного опыта и возможности дальнейшего развития.

Несколько лет назад Алькосер считался одним из заметных талантов венесуэльского футбола. Его выступления на клубном уровне привлекли внимание тренерского штаба национальной команды, после чего нападающий получил вызов в сборную Венесуэлы. В составе главной команды страны он провёл два матча, что стало важным достижением для футболиста на раннем этапе профессиональной карьеры.

В целом, на взрослом уровне Брайан Алькосер сыграл 96 матчей. В этих встречах форвард отметился 15 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Его статистика свидетельствует о наличии опыта регулярных выступлений, хотя результативность нападающего пока остаётся умеренной.

Напомним, Полесье заплатит около двух миллионов за лидера Кривбасса.