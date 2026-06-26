Сергей Разумовский

Комо оформил полноценный трансфер аргентинского полузащитника Нико Паса, который принадлежал Реалу. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

🚨🔵⚪️ EXCLUSIVE: Como agree deal with Real Madrid to BUY Nico Páz on permanent move, here we go! 💣🇦🇷



Agreement reached as Como will re-buy Nico Páz from Real Madrid.



Nico wanted to stay at Como.



ℹ️ Real Madrid will keep control on Nico and mantain BUY BACK CLAUSE. ⚪️🫱🏻‍🫲🏼 pic.twitter.com/1CvwZ194Tk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2026

По информации источника, итальянский клуб воспользовался возможностью выкупа контракта 23-летнего хавбека и активировал предусмотренную в соглашении клаузулу. Сумма трансфера составила 60 миллионов евро. Соответствующее решение было принято 25 июня, и уже на следующий день футболист должен вернуться в Серию А в статусе полноценного игрока Комо.

Несмотря на продажу аргентинца, Реал не теряет контроль над будущим футболиста. По данным Романо, мадридский клуб сохранил за собой опцию обратного выкупа Паса, что позволит сливочным вернуть игрока в случае необходимости. Такой пункт может быть важен для Реала, учитывая прогресс полузащитника и его перспективы на высоком уровне.

В прошлом сезоне Нико Пас провел 40 матчей на клубном уровне. В этих поединках аргентинец продемонстрировал высокую результативность, забив 13 голов и отдав 8 результативных передач. Такие показатели стали одним из ключевых аргументов для Комо, который решил инвестировать значительную сумму в молодого атакующего полузащитника.

Ранее ожидалось, что новый тренер Реала Жозе Моуринью возьмет Паса в свой состав.