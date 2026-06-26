Собака стоимостью в 60 миллионов. Сенсационный новичок ЛЧ оформил трансфер из Реала.
Участник чемпионата мира-2026 всё же не сменит клуб
около 2 часов назадПодписаться в
Комо оформил полноценный трансфер аргентинского полузащитника Нико Паса, который принадлежал Реалу. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.
По информации источника, итальянский клуб воспользовался возможностью выкупа контракта 23-летнего хавбека и активировал предусмотренную в соглашении клаузулу. Сумма трансфера составила 60 миллионов евро. Соответствующее решение было принято 25 июня, и уже на следующий день футболист должен вернуться в Серию А в статусе полноценного игрока Комо.
Несмотря на продажу аргентинца, Реал не теряет контроль над будущим футболиста. По данным Романо, мадридский клуб сохранил за собой опцию обратного выкупа Паса, что позволит сливочным вернуть игрока в случае необходимости. Такой пункт может быть важен для Реала, учитывая прогресс полузащитника и его перспективы на высоком уровне.
В прошлом сезоне Нико Пас провел 40 матчей на клубном уровне. В этих поединках аргентинец продемонстрировал высокую результативность, забив 13 голов и отдав 8 результативных передач. Такие показатели стали одним из ключевых аргументов для Комо, который решил инвестировать значительную сумму в молодого атакующего полузащитника.
Ранее ожидалось, что новый тренер Реала Жозе Моуринью возьмет Паса в свой состав.