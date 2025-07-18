Главный тренер Шахтера Арда Туран поделился подробностями своей кадровой политики.

Марлон уже был нашим игроком, и я очень рад, что он вернулся. Мне действительно нравится его личность – как человек он мне очень близок. Мы были одноклубниками раньше, и я действительно отношусь к нему как к брату. У него есть характер, и он влияет на других игроков, помогает им становиться лучше.

Кроме того, у него очень хорошее футбольное понимание игры. Когда в твоей команде есть такие футболисты, ты чувствуешь себя увереннее.

Интерес к Матвиенко? Возможно, я немного далек от всех этих слухов. Очень рад, что он наш капитан и что я работаю с ним. Он мне очень симпатичен, как игрок и человек. Конопля мне очень нравится, как игрок. У него большой опыт. Так же у нас есть Тоби и Джио. Мне действительно нравятся эти ребята – и как игроки, и как люди. У меня есть трое правых защитников.

Также мы будем играть всеми 24 игроками, которые у нас есть, а не 11-ю. Мы верим, что у нас будет много матчей в сезоне. Особенно, если мы пройдем в групповой этап Лиги Европы.

А что касается контрактных вопросов – это уже дело спортивного директора. Именно он занимается такими вещами. Для меня важен каждый день, когда я вижу их на поле, ведь прежде всего они – люди, а уже потом футболисты. Как я уже сказал, вопросы контрактов – это сфера работы спортивного директора. Пусть Дарио поработает немного, – заявил Туран в интервью Tribuna.com.