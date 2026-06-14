Сергей Разумовский

Пресс-служба Руха сообщила о масштабных кадровых изменениях в команде. Клуб достиг взаимного согласия по прекращению сотрудничества с тремя исполнителями первой и второй команды — Константином Квасом, Назаром Касардой и Максимом Бойко. Кроме того, у Юрия Копины и Алексея Товарницкого закончились контракты, так что оба футболиста получили статус свободных агентов и могут самостоятельно определять следующий этап своей карьеры.

Отдельно отмечается вклад Юрия Копины, которого в клубе считают настоящей легендой Руха. Универсальный защитник провел за львовский коллектив два отрезка карьеры — в периодах 2017–2021 и 2025–2026 годов. За это время он сыграл 130 официальных матчей, что является вторым показателем в истории клуба, записал на свой счет 12 забитых мячей и отдал 8 результативных передач. Такая стабильность и универсальность позволяли ему закрывать разные позиции в обороне и помогать команде на протяжении нескольких сезонов.

Максим Бойко присоединился к Руху в 2021 году. Уже в кампании 2022/23 он завоевал титул чемпиона Украины среди юниоров в составе команды U-19, внес значительный вклад в победный сезон академического проекта клуба. За первую команду желто-черных Бойко провел 17 матчей во всех турнирах, а также имеет статистику во второй команде: 15 матчей и 3 забитых мяча за Рух-2.

Алексей Товарницкий также пополнил состав Руха в 2021 году и так же стал чемпионом Украины среди юниоров в сезоне 2022/23 в составе U-19. На уровне основы он принял участие в 13 официальных встречах. Для второй команды Товарницкий сыграл 37 матчей и отметился одним голом, регулярно помогая коллективу на этапе взросления и адаптации к профессиональному футболу.

Константин Квас перебрался в Рух зимой 2023 года и уже в том же сезоне поднял над головой трофей юниорского чемпиона. На профессиональном уровне полузащитник провел 9 матчей за желто-черных, одновременно демонстрировал результативность в составе Руха-2 — 16 матчей и 3 гола, что свидетельствует о его прогрессе и готовности к новым вызовам.

Назар Касарда стал игроком Руха в 2021 году, а в сезоне 2022/23 тоже присоединился к чемпионской истории в юниорском турнире с командой U-19. На уровне первой команды у него 3 матча, тогда как в составе Руха-2 провел 17 матчей, получив базовый соревновательный опыт в системе клуба.

Таким образом, львовский клуб обновляет кадровый состав перед стартом во Второй лиге.