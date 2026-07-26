Сергей Разумовский

Киевское Динамо официально внесло новичка команды Алексея Сича в заявку на квалификационный раунд Лиги Европы. Соответствующая информация уже появилась на официальном сайте УЕФА.

24-летний футболист включен в список А столичного клуба на матчи еврокубкового турнира. В составе Динамо правый защитник будет выступать под пятым номером.

Алексей Сич недавно стал игроком киевской команды, перебравшись в столицу из львовских Карпат. Ожидается, что новичок поможет усилить правый фланг обороны и добавит конкуренции на этой позиции. Тренерский штаб Динамо сможет рассчитывать на футболиста уже в ближайшем матче квалификации Лиги Европы.

Киевский клуб противостоит греческому ПАОК во втором квалификационном раунде турнира. Первую встречу бело-голубые проиграли со счетом 2:3.

Второй матч противостояния состоится 30 июля. Начало встречи запланировано на 20:00 по киевскому времени. Включение Сича в заявку означает, что он сможет дебютировать за Динамо в официальном матче.