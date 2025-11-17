«Спасибо за хейт». Ребров после Исландии заговорил о факторе медиа
Украина справилась с давлением медиа
около 9 часов назад
Сергей Ребров. Фото - УАФ
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров после заключительного матча квалификации ЧМ-2026 против Исландии (2:0) поговорил о мотивации. Его слова приводит УАФ.
Мне кажется, что в этот раз журналисты работали как мотиваторы. Такой был ажиотаж - и хейт, и много постов... Футболисты все это читают. Возможно, они были чем-то оскорблены. Или наоборот - хотели доказать, что эта сборная имеет шансы попасть на чемпионат мира. Поэтому спасибо вам, что помогли, - объяснил Ребров.
Сборная Украины уверенно обыграла Исландию и со второго места вышла в плей-офф отбора на чемпионат мира-2026. Следующий соперник сине-желтых определится путём жеребьевки.