Спортивный директор Вереса Юрий Гадбовда подвел итоги заключительного матча 7 тура УПЛ против Полесья (1:4).

Мы понимаем, насколько болезненно сегодняшнее поражение дается каждому из вас. Но футбол - это путь, где есть и взлеты, и падения. Но важно, что мы все вместе - команда, клуб и наши преданные болельщики. Спасибо вам за поддержку, она бесценна.

Это испытание характера. Поражение - не конец, а точка отсчета для нового старта. Следующие матчи - это наш шанс доказать всем, но, прежде всего, самим себе, что мы способны на большее. У нас есть все: талант, сила и дух. Теперь нужно показать зубы и отдать на поле максимум. Победы обязательно придут, если мы будем едины, - написал Габовда в Instagram.