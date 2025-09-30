Вингер Шахтера Лукас Феррейра рассказал о том, что стало для него новинкой в украинской Премьер-лиге. Слова новичка передает пресс-служба клуба.

Из того, что мне удалось заметить за первый период моего пребывания здесь, – это то, что соперники против нас обычно садятся в очень низкий блок, пытаются играть в как можно более защитный футбол, чтобы не дать нам возможности создать очень много. Это сложно, это действительно необычно, особенно после реалий бразильского футбола, нашей легендарной Joga Bonito и открытого пространства.

Действительно, Серия А и УПЛ – это разные чемпионаты. Здесь игра на самом деле происходит довольно быстро. Несмотря на то, что в Бразилии мы больше настроены на какую-то феерию, какую-то эмоцию, но для нас также нормально подержать мяч, немного сбить темп. Здесь, в Украине, все происходит довольно быстро, переходы от атаки к обороне и наоборот. Действительно, это пока необычно для меня.