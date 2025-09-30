Колос отреагировал на первое поражение в УПЛ подписанием новичка
Переход на финальной стадии
около 7 часов назад
Артем Челядін / Фото - ФК Ворскла
Полузащитник Ворсклы Артем Челядин согласовал с полтавским клубом условия досрочного прекращения сотрудничества, сообщает «ТаТоТаке».
25-летний футболист должен стать полноценным игроком ковальского клуба на этой неделе.
Речь идет о подписании контракта сроком на два года и без какой-либо компенсации.
Артем находился в системе Ворсклы с 2017 года: 138 матчей, 6 голов, 11 ассистов.
