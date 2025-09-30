Полузащитник Ворсклы Артем Челядин согласовал с полтавским клубом условия досрочного прекращения сотрудничества, сообщает «ТаТоТаке».

25-летний футболист должен стать полноценным игроком ковальского клуба на этой неделе.

Речь идет о подписании контракта сроком на два года и без какой-либо компенсации.

Артем находился в системе Ворсклы с 2017 года: 138 матчей, 6 голов, 11 ассистов.

