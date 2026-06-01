Сергей Разумовский

Сборная Украины успешно провела товарищеский матч против Польши во Вроцлаве, одержав победу со счетом 2:0. Этот поединок стал первым для сине-желтых под руководством нового наставника Андреа Мальдеры, и старт оказался удачным не только из-за результата, но и из-за появления новых имен в национальной команде.

В матче против поляков сразу двое футболистов дебютировали в составе сборной Украины. Одним из них стал центральный защитник румынской Университатя Крайова Александр Романчук. Для 26-летнего защитника это был первый официальный выход в футболке национальной команды, причем он сразу получил место в стартовом составе. Такое доверие со стороны тренерского штаба свидетельствует о серьезных надеждах на игрока.

Романчук подходит к дебюту в сборной в хорошей форме. В течение этого сезона он провел 48 матчей на клубном уровне, в которых отметился 6 забитыми мячами и 2 результативными передачами. Для центрального защитника это очень солидные показатели, которые подчеркивают его полезность не только в обороне, но и во время стандартных положений и подключения к атакам.

Еще одним дебютантом стал вингер Монреаля Геннадий Синчук. 19-летний полузащитник появился на поле на 75-й минуте, когда заменил Виктора Цыганкова. Для молодого игрока это также был первый матч в составе национальной сборной Украины, и сам факт дебюта в таком возрасте можно считать важным шагом в его карьере.

В текущем сезоне Синчук провел 8 матчей в МЛС, в которых забил 1 мяч. Его вызов в национальную команду и появление в игре против Польши свидетельствуют о желании тренерского штаба постепенно вводить в состав молодых исполнителей, которые могут стать важной частью сборной в будущем.

Ранее Мальдера прокомментировал победу в стартовом матче на должности.