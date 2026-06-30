Сергей Разумовский

Сразу двое игроков сборной Украины U-19 попали в символическую сборную первого тура юношеского Евро-2026 по версии SofaScore — голкипер Назар Домчак и полузащитник Павло Люсин.

Вратарь украинской команды Назар Домчак заслужил место в символической команде после уверенной игры в матче против Хорватии. В этой встрече он выполнил три сейва, совершил одно выбивание и имел 43 касания мяча. Точность его передач составила 73% — 24 точные паса из 33. Отдельно стоит отметить эпизод с пенальти: Домчак угадал направление удара, однако не смог дотянуться до мяча. По итогам матча он получил оценку 7.1.

Еще ярче проявил себя Павло Люсин, ставший одним из ключевых героев поединка. Хавбек принял участие во всех трех голевых атаках сборной Украины и записал на свой счет гол и результативную передачу.

Статистика Люсина также выглядит очень убедительно: два удара, один из которых пришелся в створ ворот, 91% точности передач — 52 точных паса из 57, а также 16 точных передач из 19 на чужой половине поля. Кроме того, он выполнил три ключевые передачи, имел 78 касаний мяча, дважды успешно пошел в дриблинг из двух попыток, заработал одно нарушение, сделал одно перехват, три выбивания и три возврата мяча. В единоборствах Люсин выиграл три из пяти дуэлей. Его игру SofaScore оценил в 8.3 балла.

Team of the Week provided by Sofascore

Ранее поединок также прокомментировал главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко.