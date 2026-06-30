Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко высказался по поводу победы в матче стартового тура группового этапа юношеского Евро-2026 против сверстников из Хорватии (3:1), а также рассказал о состоянии защитника Юрия Кокодыняка. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Конечно, мы надеялись начать турнир с победы. Знали, что игра будет тяжелой. Так и получилось. Поэтому победа становится ещё более ценной. Ребята проявили характер, но мне кажется, что в первые 15 минут они были растеряны. Хорватия очень хорошо играла с мячом, а нам не удавалось отбирать мячи, контролировать ход матча. Отличные отрезки у нас начали получаться уже во второй половине первого тайма и после перерыва, когда ребята играли так, как мы и договаривались.

Наш первый гол с углового — наработки, домашняя заготовка. А два других забитых мяча — результат уже индивидуального мастерства. Голы хорошие, красивые, но честно говоря, это не имеет значения. Главное, что они были и принесли нам победу.

Думаю, что уровень уверенности ребят в своих силах возрос значительно. У нас ряд футболистов 2008 года рождения, и они приобрели тот опыт, которого у них ещё не было.

Оцениваю игру дебютанта Сикута очень хорошо. Он спокойно играет с мячом, уверенно движется. Европейский стиль.

Как себя чувствует Кокодиняк? Это судороги. Очень много пришлось работать без мяча. Мы только 10 дней как собрались... Так что, думаю, ребята будут прибавлять в физической готовности по ходу турнира. Сейчас мы не готовы на 100 процентов.