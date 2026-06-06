Сергей Разумовский

Карвина может существенно обновить состав во время летнего трансферного окна. Как сообщает портал inFotbal.cz, клуб, который в нынешнем сезоне стал обладателем Кубка Чехии, готовится к масштабной распродаже футболистов и может отпустить ряд игроков при наличии соответствующих предложений.

Одним из футболистов, который привлек внимание других клубов, является украинский центральный защитник Евгений Скиба. По информации источника, интерес к 23-летнему оборонцу проявляет Теплице. Кроме того, за ситуацией вокруг украинца следят представители польской Экстраклассы — Лех и Гурник, которые завершили текущий сезон среди лидеров чемпионата. Лех стал серебряным призером, тогда как Гурник завоевал золотые награды.

Скиба перебрался в Карвину в январе этого года. До этого украинский защитник выступал за Черноморец, откуда и перешел в чешский клуб. После трансфера футболист достаточно быстро получил игровую практику и успел провести за команду 12 матчей в различных турнирах.

Ранее в Польше запретили Шахтеру проводить домашние матчи еврокубков.