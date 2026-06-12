Сергей Разумовский

Черноморец работает над усилением вратарской позиции и в ближайшее время может оформить еще один трансфер. По информации «ТаТоТаке», одесситы находятся на финальной стадии договоренностей по подписанию голкипера Металлурга Назара Байды. Ожидается, что 24-летний украинский вратарь перейдет в Черноморец на правах свободного агента.

Контракт Байды с Металлургом действует до 30 июня 2026 года, однако в ситуации с возможным переходом скорее всего решающим станет именно его статус. Для Черноморца это может быть удобный вариант усиления состава без необходимости сложных переговоров между клубами, а сам футболист получит шанс продолжить карьеру в команде с амбициозными задачами.

Назар Байда является воспитанником запорожского клуба и всю профессиональную карьеру провел в структуре Металлурга. В текущем сезоне он сыграл 29 матчей, в шести из них сохранил свои ворота на замке, а всего пропустил 55 мячей.

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