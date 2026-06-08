Сергей Разумовский

Ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский сообщил о возможном размере премий для футболистов Черноморца за возвращение команды в украинскую Премьер-лигу по итогам сезона-2025/26.

По информации журналиста, игрокам одесского клуба пообещали бонус в размере примерно три миллиона. Речь идёт о вознаграждении за выполнение главной турнирной задачи сезона — выход в УПЛ.

Черноморец завершил сезон в Первой лиге на второй позиции. Одесская команда сумела удержаться в зоне повышения в классе и обогнала Левый Берег, который финишировал третьим, на 2 очка. Именно этот результат позволил команде получить право выступать в элитном дивизионе украинского футбола в следующем сезоне.

В то же время после завершения кампании в клубе могут произойти существенные кадровые изменения. Ранее появлялась информация, что Черноморец могут покинуть до десяти футболистов.