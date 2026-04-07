Директор Шахтера по футболу Даріо Срна поделился с Профутбол Digital ожиданиями от встречи украинской команды с АЗ в четвертьфинале Лиги конференций:

Второй матч с Лехом? Просто были расслаблены, и все. Мы проанализировали ситуацию, и такое больше не повторится. Решили, что уже прошли дальше. Мы поговорили и все решили. С таким настроением, конечно, никого мы не обыграем.

Надеемся, что с АЗ такого не будет. У нас большие переезды, это утомляет. Свежими не будем, но никаких оправданий. Мы играем за Украину, за очки в таблицу еврокубков.