Срна: «Свежими в матче с АЗ не будем, но никаких оправданий»
Хорват заверил, что в Шахтере провели анализ ошибок, которые команда допустила во второй игре с Лехом
21 минуту назад
Директор Шахтера по футболу Даріо Срна поделился с Профутбол Digital ожиданиями от встречи украинской команды с АЗ в четвертьфинале Лиги конференций:
Второй матч с Лехом? Просто были расслаблены, и все. Мы проанализировали ситуацию, и такое больше не повторится. Решили, что уже прошли дальше. Мы поговорили и все решили. С таким настроением, конечно, никого мы не обыграем.
Надеемся, что с АЗ такого не будет. У нас большие переезды, это утомляет. Свежими не будем, но никаких оправданий. Мы играем за Украину, за очки в таблицу еврокубков.
Напомним, что еврокубковая встреча Шахтер – АЗ состоится 9 апреля.
