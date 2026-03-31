Бывший тренер Шахтера возглавил Тоттенхэм
Роберто Де Дзерби будет спасать «шпор» от вылета из АПЛ
около 1 часа назад
Лондонский Тоттенхэм официально объявил о назначении Роберто Де Дзерби на должность главного тренера. Клуб подписал с 46-летним итальянским специалистом долгосрочное соглашение. По предварительной информации, контракт рассчитан на пять лет. Сообщает пресс-служба команды.
Итальянец заменил на этой должности Игора Тудора, которого ранее уволили из-за неудовлетворительных результатов. В настоящее время Тоттенхэм занимает 17-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.
Последним местом работы Де Дзерби был французский Марсель, откуда его уволили в феврале 2026 года.
