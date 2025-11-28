Павел Василенко

Представители Футбольной ассоциации Ирана не будут участвовать в жеребьевке группового этапа чемпионата мира, которая состоится 5 декабря в Вашингтоне. Причина – Соединенные Штаты отказали в выдаче виз нескольким ключевым членам иранской делегации, что в Тегеране назвали политическим решением, не связанным со спортом.

«Мы сообщили ФИФА, что эти решения не имеют ничего общего со спортом, и что наша делегация не будет присутствовать на жеребьевке», – объявили в эфире государственного телевидения.

По данным иранских СМИ, среди тех, кому отказали во въезде в США, – президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж и исполнительный директор национальной команды Мехди Харати.

Иран, который попал во вторую корзину, надеется наконец-то преодолеть групповой этап на своем шестом чемпионате мира. Но дипломатический скандал уже омрачил подготовку сборной.