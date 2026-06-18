Сергей Разумовский

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский стал амбассадором ФК Харьков. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Там заявили, что Харьков объединяет вокруг себя лучших, и сообщили о присоединении Стаховского к багряно-золотой семье. Там напомнили, что он является ex-первой ракеткой Украины, обладателем четырех титулов ATP и одной из легенд украинского тенниса.

Также в клубе подчеркнули, что это сотрудничество имеет для спортсмена особое значение. Во время активной карьеры Стаховский был резидентом Харькова, поэтому новый этап развития клуба для него близок.

Интересно, что накануне амбассадором ФК Харьков стала первая ракетка Украины Элина Свитолина. Ранее подобную роль в клубе выполняла дзюдоистка Дарья Белодид. Впоследствии Белодид присоединилась к женской команде клуба.