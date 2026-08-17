Сергей Разумовский

Переход защитника Полесья Эдуарда Сарапия в итальянский Сассуоло не состоялся из-за условий потенциальной сделки. «ТаТоТаке» раскрыло детали предложения, которое не устроило житомирский клуб.

Ранее вице-президент Полесья Александр Хацкевич сообщил, что стороны согласовали финансовую сторону трансфера, однако не смогли договориться по отдельным пунктам. По информации источника, именно условие о возможном выкупе 27-летнего защитника стало главной причиной приостановления переговоров.

Сассуоло предлагал аренду Сарапия на один сезон за один миллион долларов. Сделка также предусматривала опцию выкупа футболиста за дополнительные семь миллионов долларов. Однако активировать её итальянский клуб должен был только при условии, что украинец проведет за команду определенное количество матчей в течение сезона.

Такой пункт не гарантировал Полесью обязательного полноценного трансфера после завершения аренды. В случае недостаточной игровой практики Сарапия Сассуоло мог не воспользоваться опцией выкупа, и футболист вернулся бы в житомирский клуб.

В Полесье считали, что такая ситуация создавала неопределенность для всех сторон. Украинский клуб рисковал потерять время, а сам Сарапий мог провести сезон без четкого понимания своего дальнейшего будущего.

Именно поэтому житомиряне не согласились на предложенную структуру трансфера. Переговоры с Сассуоло не прекращены окончательно, но на данный момент приостановлены. Стороны могут вернуться к ним, если итальянский клуб предложит другие условия.

Сарапий имеет действующий контракт с Полесьем до 2030 года. В текущем сезоне защитник провел всего один матч из-за травмы. В его активе также три поединка за национальную сборную Украины.