Азербайджанский портал Idman.biz выступил с критикой в адрес главного судьи матча сборной Украины.

Речь идет о поединке 4-го тура квалификационной группы D к чемпионату мира 2026 года между командами Украины и Азербайджана. Встреча состоялась на стадионе МКС в польском Кракове. Украинская сборная одержала победу со счетом 2:1. Авторами голов стали Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский.

«Азербайджан провел достойный матч и даже мог открыть счет первым, но не реализовал свой момент. После этого арбитр продемонстрировал не слишком высокий уровень, часто закрывая глаза на нарушения со стороны украинцев.

Складывается впечатление, что в этот вечер судья больше симпатизировал сборной Украины – он мог бы строже наказать команду Реброва. Не было показано красных карточек Малиновскому, Михайличенко и Бондаренко, хотя фолы этого заслуживали. В целом арбитраж вышел скорее на пользу украинцев: грубость с их стороны оставалась без наказания, тогда как нарушения Азербайджана фиксировались сразу», – отмечает портал.