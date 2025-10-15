Михаил Цирюк

Сборная Украины U-21 уступила сверстникам из Хорватии (0:1) в третьем матче отбора на Евро-2027 и опустилась на непроходное третье место в своей группе, при этом проведя на один матч больше тех же хорватов. Конечно, результат неприятный, игра нашей команды действительно не впечатляет, не впечатляла она не только в этом матче, но и в двух предыдущих - против Литвы (4:0) и Венгрии (2:2), и об этом действительно необходимо говорить.

Однако количество и резкость критики в адрес нашей молодежки со стороны экспертов, блогеров и простых болельщиков (в частности и того самого) показывает, что значительная часть нашего общества до сих пор живет стандартами, заданными командой Руслана Ротаня, которая героически дошла до полуфинала чемпионата Европы-2023 и квалифицировалась на первую в истории нашего футбола Олимпиаду.

Конечно, тот турнир навсегда останется в наших болельщицких сердцах. Однако определять фантастический результат подопечных Ротаня как мерило и вечный ориентир для сборной U-21 не стоит. В этом просто нет смысла, ведь мы говорим о молодежном футболе.

В каждом поколении не будет Мудрика и Судакова

И это первое, с чем придется смириться, чтобы напрасно не тратить нервы. Давайте посмотрим на состав украинской молодежки, игравшей в полуфинале Евро-2023. Трубин, Вивчаренко, Батагов, Таловеров, Сыч, Бондаренко, Бражко, Судаков, Мудрик, Назаренко, Сикан. На замену в том матче вышли, в частности, Ванат и Очеретько.

Это был аномально сильный подбор исполнителей, которого почти никогда не бывает, и очень хорошо, что из этого поколения Ротаню удалось выжать максимум. Почти каждый из названных выше игроков - футболист основного состава Динамо, Шахтера, или выступает (или выступал) в топовых и приближенных к топовым лигах. Более того, часть из этих людей была лидерами наших грандов, как Судаков, или игроком топ-клуба, как Мудрик, уже тогда.

Имеем ли мы подобную ситуацию сейчас? Спойлер: нет. Конечно, смена поколений в молодежном футболе - не только украинская проблема. В Испании и Англии они меняются так же, но почему-то эти страны остаются в топе во всех возрастных категориях всегда. Но причины, по которым мы не испанцы и не англичане, это тема для отдельного разговора. Сейчас просто констатируем, что мы - не они, и не быть зависимым от поколения украинский футбол просто не способен, ну вот никак.

И так было всегда. Если мы посмотрим на историю выступлений нашей команды U-21 на чемпионатах Европы, то увидим эту зависимость. Один выход Украины в финальную часть считался успехом, ведь из 17 попыток пройти квалификацию успехом увенчались только четыре, а до 2025 года нам никогда не удавалось сыгратьна континентальном первенстве дважды подряд.

Так что успехи молодежки на Евро всегда были всплеском среди ровного и спокойного моря проваленных квалификаций. Да, временами они были яркими: в 2006 году команда с молодыми Милевским, Алиевым и Чигринским дошла до финала, а два года назад уже упомянутая команда Ротаня остановилась в 1/2. Однако это - не норма, и так не будет всегда!

Но ведь на прошлый турнир вышли

Во многом повышению планки требований к нашей молодежке способствовал выход на нынешнее Евро под руководством Унаи Мельгосы. При этом квалификацию наша команда преодолела очень уверенно: выиграли 8 матчей подряд, в частности и в Англии (3:2), обеспечив себе выход в финальную часть, и лишь потом позволили себе немного расслабиться.

Добиться этого результата частично помог достичь багаж предшественника. Нещерет, Батагов, Салюк, Вивчаренко, Очеретько, Брагару, Бражко, Вьюнник и Ванат ездили и на Евро-2023, имели опыт и уровень, достаточный для выхода в финальную часть. Да и без них в распоряжении Мельгосы было немало качественных футболистов, которые сейчас являются частью взрослой сборной, как, например, Ярмолюк, Волошин или Велетень.

Однако этот подбор исполнителей все же был значительно скромнее, чем образца Евро-2023. И, собственно, подтвердил это: мы не вышли из группы с Данией, Нидерландами и Финляндией. Потому что каждый футболист, к сожалению, имеет свой потолок возможностей. Да, можно прыгнуть выше головы в результате качества подготовки, аналитики, изучения соперника, удачи и еще множества факторов, которые влияют на футбол. Но в целом достигать значительных результатов способны только те, кто на это способен, и от этого мы, к сожалению, никуда не денемся.

А что мы имеем сейчас?

В отборе на Евро-2027 украинская молодежка предстала совершенно новой командой. В последнем матче против Хорватии на поле в стартовом составе вышел лишь один участник ЧЕ-2025 - Тарас Михавко. Все остальные - относительно новые для этой команды люди.

Эти люди, пока, не играют в основе украинских грандов и тем более за рубежом, некоторые только делают первые шаги во взрослом футболе, костяк команды составляют игроки далеко не лидеров УПЛ, а потенциальным звездочкам, как, например, Артему Степанову, все равно еще расти и расти. Да, сделаем поправку на то, что еще несколько человек, которые в теории могли бы играть в этой команде, уехали на ЧМ U-20, но в целом картина не слишком изменится.

Так что вопрос: а почему мы решили, что эти люди обязаны выйти на чемпионат Европы? Возможно, им это удастся, и все украинцы, конечно же, за это будут болеть. Но в целом - это абсолютно новая и неизведанная команда, которая может как выстрелить, так и провалиться, причем максимально сильно. Так что и относиться к ней следовало бы соответствующим образом: без лишних ожиданий, чтобы потом не былозайвих розчарувань.

У матеріалі використані фото Getty images, УАФ.