Спортивный журналист Виктор Вацко назвал своего фаворита в матче отбора ЧМ-2026 против сборной Азербайджана (2:1). Он подчеркнул результативность Руслана Малиновского, который за два поединка отметился тремя голами и одной голевой передачей. Однако, по мнению Вацко, именно Алексей Гуцуляк стал главным козырем команды в этой игре.

Гуцуляк открыл счет на 30-й минуте, а затем, на 64-й минуте, выдал эффектный пас на Малиновского, который завершил атаку точным ударом по воротам Азербайджана.

Напомним, что по итогам фанатского голосования «Львом матча» признали Руслана Малиновского.