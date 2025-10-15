Вацко назвал лучшего игрока сборной Украины в игре против Азербайджана
Комментатор отметил Алексея Гуцуляка
около 1 часа назад
Спортивный журналист Виктор Вацко назвал своего фаворита в матче отбора ЧМ-2026 против сборной Азербайджана (2:1). Он подчеркнул результативность Руслана Малиновского, который за два поединка отметился тремя голами и одной голевой передачей. Однако, по мнению Вацко, именно Алексей Гуцуляк стал главным козырем команды в этой игре.
Гуцуляк открыл счет на 30-й минуте, а затем, на 64-й минуте, выдал эффектный пас на Малиновского, который завершил атаку точным ударом по воротам Азербайджана.
Напомним, что по итогам фанатского голосования «Львом матча» признали Руслана Малиновского.
«Мне очень нравится его (Гуцуляка – Прим.ред.) интеллект, качество которого нет ни у одного из вингеров сборной. Умение играть в чужой штрафной и на подступах, работа без мяча, открывание даже в ограниченном пространстве, выбор позиции. Эти качества Гуцуляка были огромным козырем для сборной и дают команде фактически скрытого центрфорварда…
Если смотреть на игру Гуцуляка за клуб, на его эффективность, то возникают огромные вопросы, стоит ли вызывать в сборную вингера с такой скромной результативностью? Но смотришь на цифры в сборной – все вопросы отпадают. Поэтому Алексей Гуцуляк – мой «Лев матча» Украина – Азербайджан», – резюмировал журналист на своем ютуб-канале.