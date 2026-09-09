Бывший защитник Динамо, а ныне футбольный менеджер, Данило Силва рассказал о реакции осеннего новичка киевлян Густаво Прадо на первую воздушную тревогу и отношении бразильца к войне в Украине. Слова бывшего защитника передает пресс-служба клуба.

На самом деле было бы нечестно притворяться смельчаком и утверждать, что сирены и звуки взрывов, которые за дни пребывания в Киеве также пришлось услышать, не вызывают эмоций. Но больше всего я переживаю за замечательный город, который после семи лет в Динамо стал для меня почти родным.

Очень надеюсь, что несправедливая война, которая длится более четырех лет, закончится в ближайшее время. А пока уверен, футбол является одним из факторов, способных помогать людям хоть ненадолго забывать об этом ужасе.

Он вообще очень смелый парень 😁. Но для него главное – прогрессировать в футболе. Не только от меня Прадо знает о величии клуба, в котором оказался. Когда предложил ему шанс испытать себя в Динамо, не стал скрывать, что в Украине рядом с перспективой есть и опасность.

Но он и сам, прежде чем согласиться на предложение, почитал о стране и команде, в которую приглашен. А потом сказал: «Даниило, для развития моей карьеры это просто идеальная возможность!». Даниило Силва цитата