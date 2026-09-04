«Динамо» официально подписало бразильского вингера
Бело-синие получили усиление
Фото: ФК Динамо
Динамо заключило соглашение об аренде 21-летнего бразильского правого вингера Густаво Прадо до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба.
Последним клубом Прадо был Сеара из города Форталеза, который сейчас выступает в бразильской Серии B. К команде он присоединился в марте 2026 года на правах аренды из Интернасьонала.
Сегодня Динамо арендовало вратаря Полесья Георгия Бущана.
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