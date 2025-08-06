Владелец новосозданного Днепра 1918 Антон Ахметов сообщил о том, что эмблема команды почти повторяет «оригинальный» клуб. Однако даже несмотря на это, фанатское движение испытывает некоторый скепсис к инициативе.

Никаких других вариантов названия не рассматривалось. Почему «Днипро 1918»? Все очень просто. ФК «Днипро» создан в 1918 году. К сожалению, из-за определённых обстоятельств этот клуб существует только юридически. При планировании названия мы взяли название нашего города и год создания ФК «Днипро».

Хочу анонсировать то, что логотип футбольного клуба будет похож на тот, что каждый днепрянин видел своими глазами на протяжении многих десятилетий, но с небольшим обновлением. Это, конечно же, сине–бело–голубой фон. Здесь всё останется без изменений. Ведь именно эти цвета ассоциируются с величием и футбольной славой нашего города. На этом фоне: лодка, на парусе которой буква «Д» и надпись «1918». На фоне этого изображён Монастырский остров. Внизу надпись: «Днипро 1918». Цвета команды сине-бело-голубые, но с определёнными обновлениями в стилистике логотипа, о которых я рассказывал выше.

Да, я говорил пару месяцев назад с одним из лидеров фан-движения ФК «Днипро». Мы с ним общались, но на данный момент сказать, что он нас поддержал – неправильно. У него есть определённый скепсис, и это нормально. Мы принимаем любое мнение и готовы к коммуникации. В целом мы планируем возобновить фан-движение, – заявил Ахметов в интервью Sport.ua.