Стало известно, когда Харьков проведет первый матч в истории под таким названием
Определились соперники обновленного клуба на летних сборах
16 минут назадПодписаться в
ФК Харьков опубликовал календарь контрольных матчей, которые команда проведет во время летнего учебно-тренировочного сбора в Австрии. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Клуб, который ранее официально сменил название с Металлиста 1925 на Харьков, 1 июля впервые выйдет на поле под новым названием, а дебютный матч в этом качестве состоится против Карабаха. Таким образом, игра с азербайджанским клубом станет символическим началом нового этапа в истории харьковской команды. В летней программе ФК Харьков предусмотрено восемь контрольных поединков. Среди соперников — клубы из Азербайджана, Швейцарии, Австрии, Чехии, Японии и Германии.
Расписание спаррингов Харькова
1 июля, 14:00 — Карабах
5 июля, 17:00 — Янг Бойз
9 июля, 18:30 — Ред Булл Зальцбург
10 июля, 11:30 — Вольфсберг
15 июля, 19:00 — Яблонец
16 июля, 18:30 — Градец-Кралове
21 июля, 19:00 — Фаджияно Окаяма
22 июля, 17:00 — Шальке
Ранее Харьков объявил о назначении легендарного украинского тренера Николая Павлова на административную должность в клубе.
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