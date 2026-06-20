Сергей Разумовский

ФК Харьков опубликовал календарь контрольных матчей, которые команда проведет во время летнего учебно-тренировочного сбора в Австрии. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Клуб, который ранее официально сменил название с Металлиста 1925 на Харьков, 1 июля впервые выйдет на поле под новым названием, а дебютный матч в этом качестве состоится против Карабаха. Таким образом, игра с азербайджанским клубом станет символическим началом нового этапа в истории харьковской команды. В летней программе ФК Харьков предусмотрено восемь контрольных поединков. Среди соперников — клубы из Азербайджана, Швейцарии, Австрии, Чехии, Японии и Германии.

Расписание спаррингов Харькова

1 июля, 14:00 — Карабах

5 июля, 17:00 — Янг Бойз

9 июля, 18:30 — Ред Булл Зальцбург

10 июля, 11:30 — Вольфсберг

15 июля, 19:00 — Яблонец

16 июля, 18:30 — Градец-Кралове

21 июля, 19:00 — Фаджияно Окаяма

22 июля, 17:00 — Шальке

Ранее Харьков объявил о назначении легендарного украинского тренера Николая Павлова на административную должность в клубе.