Стало известно, кто может возглавить сборную Аргентины в случае ухода Скалони.
Это бывший наставник Ривер Плейта
около 1 часа назадПодписаться в
Марсело Гальярдо может заменить на посту наставника сборной Аргентины Лионеля Скалони, если тот решит оставить свою должность. Об этом сообщил инсайдер Николо Скира.
Указывается, что в таком случае кандидатура Гальярдо будет рассматриваться. Наиболее желанным вариантом для Аргентинской футбольной ассоциации является Диего Симеоне, но маловероятно, что он покинет Атлетико.
Контракт Скалони заканчивается в декабре. Под руководством 48-летнего специалиста команда заняла 2-е место на ЧМ-2026, уступив в финале Испании (0:1 д. в.).
Ранее Лионель выиграл со сборной ЧМ-2022 и дважды – Кубок Америки.
50-летний Марсело Гальярдо ранее покинул пост главного тренера Ривер Плейт. Под его руководством команда выиграла 15 трофеев, в том числе стала чемпионом Аргентины и дважды была победителем Кубка Либертадорес.
Напомним, Скалони раскрыл правду о своем будущем после поражения сборной Аргентины в финале чемпионата мира-2026.
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