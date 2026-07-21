Владимир Кириченко

Марсело Гальярдо может заменить на посту наставника сборной Аргентины Лионеля Скалони, если тот решит оставить свою должность. Об этом сообщил инсайдер Николо Скира.

Указывается, что в таком случае кандидатура Гальярдо будет рассматриваться. Наиболее желанным вариантом для Аргентинской футбольной ассоциации является Диего Симеоне, но маловероятно, что он покинет Атлетико.

If Lionel #Scaloni decides to leave #Argentina National Team’s bench (his contract expires in December), Marcelo #Gallardo is a candidate to replace him. Argentina Football Federation’s dream is Cholo #Simeone for the coach role. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 21, 2026

Контракт Скалони заканчивается в декабре. Под руководством 48-летнего специалиста команда заняла 2-е место на ЧМ-2026, уступив в финале Испании (0:1 д. в.).

Ранее Лионель выиграл со сборной ЧМ-2022 и дважды – Кубок Америки.

50-летний Марсело Гальярдо ранее покинул пост главного тренера Ривер Плейт. Под его руководством команда выиграла 15 трофеев, в том числе стала чемпионом Аргентины и дважды была победителем Кубка Либертадорес.

Напомним, Скалони раскрыл правду о своем будущем после поражения сборной Аргентины в финале чемпионата мира-2026.