Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что не собирается подвергать риску капитана команды Лионеля Месси или любого другого футболиста, который не полностью готов физически к игре.

— Мы примем решение после того, как увидим, в каком состоянии находятся Месси и другие игроки. Мы поговорим с ним и командой. Идея заключается в том, чтобы никем не рисковать. Это важные матчи для сборной, даже если они товарищеские. Если кто-то почувствует малейший дискомфорт — будь то он или другой футболист — мы не будем рисковать, — сказал Скалони.

11 октября Аргентина сыграет с Венесуэлой в Майами, а 13 октября проведет матч против Пуэрто-Рико также во Флориде.

Также стало известно, какое место занимает Месси в рейтинге претендентов на Золотой мяч-2026.