Сергей Разумовский

Украинский вингер Михаил Мудрик покидает Челси и продолжит карьеру в Тоттенхэме. Лондонские клубы согласовали условия перехода футболиста накануне закрытия трансферного окна.

Мудрик присоединился к Тоттенхэму на правах платной аренды. Соглашение также предусматривает опцию выкупа, однако она не является обязательной. По информации Фабрицио Романо, все основные детали договорённости и личные условия контракта уже утверждены.

🚨⚪️ BREAKING: Mykhaylo Mudryk to Tottenham, here we go! Everything agreed also on personal terms.



Mudryk joins #THFC on paid loan and also understand there will be a 𝐛𝐮𝐲 𝐨𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐥𝐚𝐮𝐬𝐞 not mandatory in the agreement.



The Ukrainian will re-join De Zerbi. 🇺🇦 pic.twitter.com/4tEibnZVrw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026

Переговоры о будущем украинца длились в течение нескольких дней. Изначально наибольший интерес к переходу Мудрика проявлял Лидс, который настаивал на быстром оформлении сделки. В то же время ситуация могла измениться в зависимости от доступных вариантов для самого игрока и Челси.

Мудрик хотел остаться в английской Премьер-лиге. В итоге он выбрал Тоттенхэм, который ранее обратился к Челси по поводу возможности аренды украинского футболиста. Переговоры между клубами быстро перешли на продвинутую стадию, и сам вингер согласился на переезд в новый клуб.

В составе Тоттенхэма Мудрик снова будет работать под руководством Роберто Де Дзерби. Итальянский специалист уже тренировал украинца в Шахтёре, поэтому хорошо знаком с его игровыми качествами и потенциалом.

Мудрик перешёл в Челси из Шахтёра зимой 2023 года, однако не смог закрепиться в основном составе лондонской команды. Аренда в Тоттенхэм может помочь украинцу получить больше игровой практики и вернуться на высокий уровень после дисквалификации в допинговом деле.