Стало известно о новом клубе Мудрика: украинец отправляется в аренду
Вингер воссоединится с бывшим тренером
Украинский вингер Михаил Мудрик покидает Челси и продолжит карьеру в Тоттенхэме. Лондонские клубы согласовали условия перехода футболиста накануне закрытия трансферного окна.
Мудрик присоединился к Тоттенхэму на правах платной аренды. Соглашение также предусматривает опцию выкупа, однако она не является обязательной. По информации Фабрицио Романо, все основные детали договорённости и личные условия контракта уже утверждены.
Переговоры о будущем украинца длились в течение нескольких дней. Изначально наибольший интерес к переходу Мудрика проявлял Лидс, который настаивал на быстром оформлении сделки. В то же время ситуация могла измениться в зависимости от доступных вариантов для самого игрока и Челси.
Мудрик хотел остаться в английской Премьер-лиге. В итоге он выбрал Тоттенхэм, который ранее обратился к Челси по поводу возможности аренды украинского футболиста. Переговоры между клубами быстро перешли на продвинутую стадию, и сам вингер согласился на переезд в новый клуб.
В составе Тоттенхэма Мудрик снова будет работать под руководством Роберто Де Дзерби. Итальянский специалист уже тренировал украинца в Шахтёре, поэтому хорошо знаком с его игровыми качествами и потенциалом.
Мудрик перешёл в Челси из Шахтёра зимой 2023 года, однако не смог закрепиться в основном составе лондонской команды. Аренда в Тоттенхэм может помочь украинцу получить больше игровой практики и вернуться на высокий уровень после дисквалификации в допинговом деле.
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