Сергей Разумовский

Челси достиг устного соглашения с Астон Виллой о трансфере аргентинского голкипера Эмилиано Мартинеса. Об этом в соцсети X сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

🚨💣 BREAKING: Chelsea reach verbal agreement to sign Emiliano Martínez, HERE WE GO! 🔵🇦🇷



Club to club agreement with Aston Villa on fee worth £7.5m for permanent move.



Dibu gave green light to #CFC yesterday and clubs agreed on terms today, as @TeleFootball reported. pic.twitter.com/YXs62PwB2s — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2026

Лондонский клуб планирует оформить постоянный переход футболиста, а сумма компенсации по сделке составит £7,5 миллиона. Сам Мартинес, известный по прозвищу Дибу, дал согласие на переезд в Лондон ещё накануне. После этого представители Челси и Астон Виллы провели финальные переговоры и согласовали основные условия будущей сделки.

Ожидается, что в ближайшее время клубы завершат необходимые формальности, после чего трансфер будет официально объявлен. Для Челси переход Мартинеса станет возможностью усилить вратарскую позицию опытным футболистом, который имеет значительный опыт выступлений на высшем уровне.

Тридцатитрёхлетний аргентинец уже длительное время ищет новый вызов в карьере. Летом его возможный переход в Ювентус не состоялся, однако после этого ситуация изменилась. Астон Вилла подписала Зиона Судзуки из Пармы, которого рассматривают как нового основного вратаря команды.

В таких условиях Мартинес утратил статус безусловного первого номера бирмингемского клуба и решил рассмотреть возможность перехода в другую команду. Челси, со своей стороны, заинтересовался кандидатурой аргентинца и предложил ему продолжение карьеры в английской Премьер-лиге.

Эмилиано Мартинес присоединился к Астон Вилле в 2020 году после перехода из Арсенала. С тех пор голкипер провел за бирмингемскую команду 256 матчей во всех турнирах. За этот период он стал одним из главных лидеров клуба и завоевал с Виллой Лигу Европы в прошлом сезоне.

Аргентинец также имеет значительные достижения на международном уровне. На чемпионате мира 2022 года он помог сборной Аргентины завоевать золотые медали. Мартинес сыграл важную роль в решающих матчах турнира, в частности во время серии послематчевых пенальти.

На чемпионате мира 2026 года аргентинская команда при участии Мартинеса дошла до финала.