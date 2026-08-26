Павел Василенко

Аргентинский вратарь Эмилиано Мартинес этим летом может покинуть Астон Виллу. После того как сорвался переход Мартинеса в Ювентус, интерес к аргентинцу проявил Челси.

По информации Фабрицио Романо, лондонский клуб уже начал переговоры с представителями голкипера. Сам Мартинес якобы согласился на возможный переход к синим.

Переговоры между Челси и Астон Виллой не должны стать слишком сложными, так как бирмингемский клуб уже смирился с уходом аргентинца. Контракт Мартинеса с Астон Виллой рассчитан до 30 июня 2029 года, однако клуб готов рассмотреть продажу чемпиона мира.

Челси на протяжении последних лет имеет проблемы с позицией вратаря. Нынешний голкипер Роберт Санчес не демонстрирует стабильной игры и считается слабым звеном команды.

Сам Мартинес за последние годы зарекомендовал себя как один из лучших вратарей мира. В то же время потенциальный трансфер может осложнить травма пальца, из-за которой аргентинцу придется сделать паузу.