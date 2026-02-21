Ассистент главного тренера СК Полтава Игорь Тимченко подвел итоги стартового матча 17 тура УПЛ против Вереса (2:3). Его слова приводит пресс-служба клуба.

До сих пор не понимаю, как такую игру можно было отдать сопернику. Конечно, в этом есть и большая заслуга Вереса. Они даже при счете - 0:2 продолжали бороться. И удача в итоге им улыбнулась. А с нами сыграло злую шутку старое футбольное правило: не забиваешь ты - забивают тебе. Мы пропустили первый мяч сразу же после отличного шанса, который не реализовали.

Ну и во втором тайме тоже наши ошибки не позволили нам эту игру выиграть. Считаю, что мы не заслуживали на поражение. Но в футболе так бывает, что игра забывается, а мы с поражением пока остаемся на последнем месте в чемпионате.

Что касается замен - мы пропустили второй мяч практически сразу после перерыва. Еще все игроки более-менее были свежими. Потом увидели, что есть определенная усталость. Решили сделать сразу четыре замены одним слотом. У нас сейчас есть кем усилить игру. Считаю, что замены освежили игру. Да, может не было какого-то креатива, комбинационной игры. Но в тот момент уже шла игра нервов. Мы скатились на навал, Верес ловил нас на контратаках, - сказал Тимченко.