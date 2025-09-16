Павел Василенко

Мадридский Реал во вторник начнет свой путь в Лиге чемпионов матчем против Марселя. Однако подготовка команды Хаби Алонсо была неожиданно сорвана – представители Ла Лиги появились на тренировочной базе с срочным антидопинговым тестом.

По информации Marca, проверка заставила отложить тренировку Королевского клуба более чем на час. В Реале отреагировали мгновенно – руководство клуба возмутилось из-за действий лиги.

Возмущение выразили и в УЕФА, отметив, что тестирование без проблем можно было провести уже после матча. Европейская федерация считает такие действия Ла Лиги чрезмерными и создающими лишнюю напряженность накануне ключевого поединка.

Несмотря на инцидент, процедуру удалось завершить, и футболисты начали тренировку с задержкой. Однако атмосфера между Ла Лигой и УЕФА становится все более напряженной.