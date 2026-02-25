Нападающий Утрехта Артем Степанов подвел итоги матча 24-го тура Эредивизи против Зволле (1:1). Его слова приводит Voetbal International.

Мы провели хороший матч, но нам немного не повезло в завершении атак. Мне тоже, ведь у меня были шансы, даже бил, но мяч не попал в ворота. Я разочарован этим, но главное, что мы, по крайней мере, создаем такие шансы.

Я буду продолжать сосредотачиваться на следующих шансах, которые, безусловно, у меня будут. К счастью, мне помогают мои товарищи по команде. Они также говорят, что я не должен зацикливаться на этом и просто продолжать играть. То, что фанаты сравнивают меня с Холандом, я считаю неплохим, но для этого я должен забивать голы, — рассказал Степанов.