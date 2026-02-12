Во вторник, 12 февраля, был сыгран перенесенный матч 18-го тура чемпионата Нидерландов, в котором НЕК Неймеген принимал Утрехт. Встреча состоялась на стадионе де Хофферт и завершилась победой гостей со счетом 3:1.

Украинский форвард Утрехта Артем Степанов появился на поле с первых минут, был заменен на 56-й минуте и успел отметиться результативной передачей.

Выступление нападающего высоко оценили аналитики портала WhoScored, поставив ему 7,7 балла из 10, что является одним из лучших показателей среди участников матча.