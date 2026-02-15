В матче 23-го тура чемпионата Нидерландов Утрехт на выезде одержал победу над Гронингеном со счетом 2:1.

Первыми отличились хозяева: на 52-й минуте гол забил Юнес Таха. Команда Рона Янса сумела переломить ход встречи ближе к финалу, ведь на 79-й минуте Де Вит сравнял счет. Уже в компенсированное время, на 90+1 минуте, Карлссон принес Утрехту волевую победу.

В стартовом составе гостей второй матч подряд появился нападающий молодежной сборной Украины Артем Степанов. 18-летний форвард провел на поле 73 минуты и получил оценку 6,3 по версии портала SofaScore.

За это время украинец пять раз пробил по воротам, два удара пришлись в створ, еще два были заблокированы защитниками. Кроме того, он не реализовал два перспективных момента, а его показатель ожидаемых голов составил 0,91 xG.

Чемпионат Нидерландов, 23-й тур

Гронинген – Утрехт 1:2

Голы: Таха, 52 – Де Вит, 79, Карлссон, 90+2.

Ранее стала известна оценка Степанова в победном матче Утрехта.