Павел Василенко

Сборная Испании отложила свою поездку в Эльче на субботний отборочный матч чемпионата мира-2026 против Грузии из-за сильных дождей и риска наводнений.

Как сообщила Испанская футбольная федерация, команда планировала отправиться к месту проведения игры утром в пятницу, однако из-за предупреждения о опасной погоде на юго-востоке страны была вынуждена изменить планы.

Федерация обратилась к УЕФА с просьбой разрешить провести все предматчевые мероприятия – в частности, пресс-конференции и тренировки – в тренировочном центре команды в Мадриде.

Ожидается, что испанская сборная отправится в Эльче уже в субботу, непосредственно перед поединком.