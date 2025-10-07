Полузащитник канадского Монреаля и молодежной сборной Украины U-20 Геннадий Синчук не сможет выйти на поле в матче 1/8 финала чемпионата мира 2025 года против Испании, сообщает Динамомания.

Как утверждает источник, ФИФА продлила его дисквалификацию за две желтые карточки, полученные в первых турах группового этапа. Из-за этого он пропустил поединок третьего тура против Парагвая (2:1), но находился в технической зоне, что строго запрещено футболистам, отбывающим наказание.

Украинская сторона намерена подать апелляцию с целью отмены этого решения.

В двух матчах турнира Синчук сумел забить два гола. Встреча Украина U-20 – Испания U-20 пройдет 7 октября и начнется в 22:30 по киевскому времени.