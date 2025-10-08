Павел Василенко

Дин Хейсен присоединился к мадридскому Реалу прошлым летом и сразу стал основным игроком клуба. Однако сейчас он получил мышечную травму, которая заставила его покинуть расположение сборной Испании.

Прошлым летом финалисты из Испании заплатили за бывшего защитника Борнмута 62,5 миллиона евро. Защитник быстро начал доказывать, что стоит своих денег.

Он начинал почти каждый матч Реала в сезоне 2025/26 с самого начала, пропустив лишь следующий матч после Реал Сосьедада, когда был дисквалифицирован за красную карточку.

Хейсен продемонстрировал свои сильные стороны не только за клуб, но и за национальную сборную. Его вызов в состав в октябре от Луиса де ла Фуэнте не стал неожиданностью.

Однако в среду появилась информация, что центральный защитник Реала покинул тренировочный лагерь Ла Рохи из-за травмы. На его место вызвали Аймерика Ляпорта.

По словам инсайдера Фабрицио Романо, у Хейсена, вероятно, растяжение мышц. Руководство мадридского клуба осторожно и считает, что защитник может быть выведен из игры на срок до двух недель.

Испания проведет свои следующие отборочные матчи чемпионата мира в ближайшие дни. 11 октября они примут Грузию, а через три дня – Болгарию.