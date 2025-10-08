Тренер сборной Испании сделал заявление после победы над Украиной на ЧМ-2025
Испанцы прошли в четвертьфинал турнира
16 минут назад
Главный тренер сборной Испании U-20 Пако Гальярдо прокомментировал победу над сверстниками из Украины в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира-2025.
«Очень доволен. Команда вышла на этот матч уставшей после огромных усилий, которые они приложили против Бразилии, и необходимости путешествовать. У нас будет дополнительный день отдыха до следующего матча, что будет очень хорошо для нас.
Наш самый большой соперник – это мы сами, это то, что я говорю ребятам. С кем бы мы ни столкнулись, будь то Колумбия или Южная Африка, это будет отличная команда, и мы подойдем к ним наилучшим образом, чтобы победить и продвинуться в этом чемпионате мира», – приводит слова Гальярдо RFEF.
В 1/4 финала молодежная сборная Испании сыграет против победителя поединка Колумбия U-20 – Южная Африка U-20.