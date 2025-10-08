Главный тренер сборной Испании U-20 Пако Гальярдо прокомментировал победу над сверстниками из Украины в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира-2025.

«Очень доволен. Команда вышла на этот матч уставшей после огромных усилий, которые они приложили против Бразилии, и необходимости путешествовать. У нас будет дополнительный день отдыха до следующего матча, что будет очень хорошо для нас.

Наш самый большой соперник – это мы сами, это то, что я говорю ребятам. С кем бы мы ни столкнулись, будь то Колумбия или Южная Африка, это будет отличная команда, и мы подойдем к ним наилучшим образом, чтобы победить и продвинуться в этом чемпионате мира», – приводит слова Гальярдо RFEF.