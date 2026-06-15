Сергей Контекст текста ```Разумовский

Оболонь объявила о продлении сотрудничества с опорным полузащитником Тарасом Морозом. Информацию о новом соглашении с футболистом обнародовала пресс-служба киевского клуба.

В то же время подписание контракта оставило ряд вопросов, так как клуб не раскрыл ключевых деталей соглашения. В частности, пока неизвестно, на какой именно срок рассчитано новое соглашение между Оболонью и 30-летним украинским хавбеком. Данные о длительности контракта также отсутствуют на авторитетном статистическом портале Transfermarkt, где обычно оперативно обновляется информация о договорах футболистов.

Мороз является игроком Оболони с июля 2022 года. За это время он стал одним из футболистов ротации команды и продолжает оставаться в структуре киевского клуба. В нынешнем сезоне опорный полузащитник провел за Оболонь 10 матчей во всех турнирах, однако результативными действиями пока не отметился.

Всего за период выступлений в составе киевской команды Тарас Мороз сыграл 78 матчей. В этих матчах на его счету три забитых мяча.

Ранее сообщалось, что нападающим Оболони Тарасом Ляхом заинтересовались серебряный призер УПЛ и еще два клуба элиты.