Павел Василенко

Барселона сталкивается с серьезным вызовом из-за длительной реконструкции «Камп Ноу». Журналист Луис Рохо из Marca сообщает, что клуб может выбрать необычное решение в ближайшие месяцы.

Масштабная реконструкция «Камп Ноу» началась в 2023 году. В течение последних двух сезонов Барселона проводила свои домашние матчи на стадионе «Монжуик».

Клуб намерен вернуться на свой домашний стадион в этом сезоне. 14 сентября блауграна будет принимать Валенсию в четвертом туре Ла Лиги. На данный момент неизвестно, будет ли «Камп Ноу» готов к тому времени. Если нет, клуб может сыграть на «Монжуике» и вернуться на «Камп Ноу», возможно, в октябре. Однако это касается только внутренних матчей.

Ситуация с матчами Лиги чемпионов у чемпионов Испании ещё хуже. УЕФА требует от клубов определиться до конца августа, на каком стадионе они будут играть все матчи лиги. Во время чемпионата трансферы между аренами больше не допускаются.

«Барселона надеется вернуться на «Камп Ноу», но время идет, а необходимые разрешения все еще отсутствуют. С каждым днем вопрос игры дома становится все сложнее. План состоит в том, чтобы сыграть с Валенсией на «Камп Ноу» 14 сентября, но клуб должен сообщить УЕФА 28 августа, где он будет проводить свои матчи Лиги чемпионов», – сообщает Marca.

Луис Рохо добавил, что может возникнуть абсурдная ситуация, когда Барселона будет играть свои матчи на двух разных стадионах: «Камп Ноу» для матчей Ла Лиги и «Эстади Монжуик» для матчей Лиги чемпионов.

Подчёркнуто, что блауграна ещё не исключила участия «Камп Ноу» в еврокубках. Однако они должны получить необходимые лицензии от городского совета до 28 августа.

Подопечные Ханси Флика вернутся к игре в следующую субботу, когда сыграют на выезде с Леванте во втором дивизионе.