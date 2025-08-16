Мальорка в 1 туре Ла Лиги дома принимала Барселону. Нынешний чемпион Испании с победы начал защиту титула.

Команда Ханса-Дитера Флика еще до перерыва огорчила фанатов Мальорки голами от Рафиньи и Торреса, после чего началась полная вакханалия на «Сон-Моа». Сначала Морланес на 33-й минуте получил второе предупреждение и оставил команду в меньшинстве, а уже через 6 минут не выдержали нервы у Муричи, который грубо сыграл против голкипера Барсы Жоана Гарсии. VAR изменил косовару желтую карточку на прямую красную, и Мальорка доигрывала матч вдевятером.

Барса, понимая, что победа почти в кармане, оформила разгром лишь в конце встречи благодаря первому голу в сезоне Ямала.

Ла Лига. 1 тур

Мальорка - Барселона 0:3

Голы: Рафинья, 7, Ферран, 23, Ямал, 90+4

Обзор матча будет доступен на странице события Мальорка - Барселона.