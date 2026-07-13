Сергей Разумовский

Левый вингер Арсенала Леандро Троссар в ближайшее время станет игроком Бешикташа. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

🚨⚪️⚫️ BREAKING: Leandro Trossard to Besiktas, here we go! Deal approved right now by Belgian winger.



Arsenal receive €18m plus €2m add-ons as #AFC already accepted terms last week.



Trossard will be in Istanbul tomorrow night for medical and contract signing. 🦅 pic.twitter.com/sEOe0XeRbv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2026

По информации источника, бельгийский футболист уже дал согласие на переход в турецкий клуб, так что стороны вышли на финальную стадию оформления сделки. Арсенал получит за трансфер 18 миллионов евро фиксированной суммы. Еще 2 миллиона евро лондонский клуб сможет заработать в виде бонусов, если будут выполнены прописанные в соглашении условия.

Ожидается, что контракт Троссара с Бешикташем будет рассчитан на 3 года. Также сделка будет предусматривать опцию продления еще на один сезон, что позволит турецкому клубу сохранить игрока до четырех лет в случае успешного сотрудничества.

Футболист должен прибыть в Стамбул уже завтра. После этого он пройдет медицинский осмотр, а в случае отсутствия проблем со здоровьем подпишет контракт с Бешикташем. Именно после прохождения всех формальных процедур клубы смогут официально объявить о трансфере.

Для Арсенала это будет продажа опытного атакующего игрока, который сыграл заметную роль в команде после своего перехода в лондонский клуб и помог дойти до чемпионства АПЛ. Троссар использовался на разных позициях в атаке, но основной для него оставался левый фланг. Он также мог действовать ближе к центру нападения или выходить на правом фланге, что делало его полезным вариантом для ротации.

Всего в составе Арсенала Троссар провел 174 матча во всех турнирах. На его счету 36 забитых мячей и 34 результативные передачи.

На чемпионате мира-2026 в составе сборной Бельгии дошел до четвертьфинала, где команда вылетела от Испании (1:2).